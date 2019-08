Rifiuti Roma: Celli (Civica), regioni tamponano problemi gestione fallimentare Campidoglio

- "Emergenza rifiuti per metà scongiurata grazie alla disponibilità della Regione Marche ad accettare 20mila tonnellate di rifiuti da Roma. Per l'altra metà si attende l'ok da altre Regioni, in particolare dell'Abruzzo, e poi forse così, fino a fine anno, Roma sarà fuori dall'emergenza. Grazie al lavoro incessante della Regione Lazio, ancora una volta si corre ai ripari tamponando le falle di una gestione fallimentare dei rifiuti da parte del Campidoglio”. Così la consigliera comunale della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. “Senza impianti di servizio la Capitale non riesce ad essere autosufficiente nella chiusura del ciclo dei rifiuti e così deve contare ogni volta sull'aiuto esterno, a costi alti di gestione sia economici che ambientali. Questa – scrive la consigliera - è l'eredità di soli tre anni di governo della città da parte del M5s, che continua con il suo approccio ideologico senza risolvere i problemi che altre grandi città hanno risolto con un'attenta gestione dell'impatto sull'ambiente, anche grazie alle nuove tecnologie. A farne le spese sono i cittadini, che pagano le tariffe più alte d'Italia senza avere in cambio un servizio efficiente”. Secondo la consigliera, “i danni economici di una gestione così poco attenta all'ambiente e alle tasche dei contribuenti sono ingenti e la responsabilità è tutta di chi in questi tre anni ha continuamente cambiato vertici della municipalizzata senza un vero disegno per la città. Così anche i risultati che piano Roma stava raggiungendo, come l'aumento della differenziata e la diminuzione delle tariffe, si sono arenate del tutto". (Com)