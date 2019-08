Libia: Conte, continuare a lavorare per mettere fine a guerra

- "Nel Mediterraneo occorre continuare a lavorare per porre fine alla guerra in Libia, promuovendo la collaborazione con tutta l'area". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato. Parlando della politica estera, Conte ha auspicato che l’Italia resti fedele alla Nato e alla Ue. "L'Italia – ha sottolineato - ha la possibilità di svolgere un importante ruolo sul piano internazionale. Occorre lavorare per garantire sicurezza e prosperità sul Mediterraneo. L'Italia deve farsi interprete in Europa del ruolo positivo che l'Africa può giocare nelle dinamiche internazionali. La nostra politica estera deve rimanere fedele ai pilastri del rapporto transatlantico e del rapporto con l’Unione europea”.(Rer)