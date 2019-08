Governo: Salvini a Conte, convocato parti sociali al Viminale perché non le ascoltava nessuno

- Non "mi rassegno ad un Paese impaurito e sempre più anziano. Serve una manovra economica coraggiosa su cui noi stiamo lavorando da mesi. Lei mi accusa di aver convocato le parti sociali al ministero dell'Interno: l'ho fatto perché non le ascoltava nessuno. Apriamoci all'Italia, senza paura, a testa alta": lo ha detto il vicepremier e titolare del Viminale, Matteo Salvini, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento in Senato sulla crisi politica. (Rin)