Difesa: Lavrov, Usa si stavano preparando da tempo a ritirarsi da Trattato Inf

- Il test missilistico Usa, precedentemente vietato ai sensi del Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf), dimostra chiaramente che Washington si stava preparando da tempo a ritirarsi dall’accordo. Lo ha detto martedì il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov oggi a Mosca. "Hanno iniziato a prepararsi molto tempo fa, molto prima del 2 agosto, quando gli obblighi legali delle parti ai sensi del Trattato Inf sono ufficialmente scaduti", ha detto Lavrov ai giornalisti all'inizio di una mostra dedicata alla Seconda guerra mondiale. "Tutto ciò era noto dallo scorso ottobre, quando il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Bolton era qui in visita e ci ha detto che la dichiarazione di Trump sulla necessità di recedere da questo accordo non è un invito al dialogo, ma la decisione finale da loro adottata. Probabilmente, in quel momento, forse anche prima, hanno iniziato a preparare i test condotti e che violano i parametri vigenti nel Trattato Inf", ha chiarito il ministro. Il Pentagono ha annunciato ieri che il Dipartimento della Difesa ha condotto il 18 agosto un test con un missile da crociera che ha colpito con successo un obiettivo situato a una distanza superiore ai 500 chilometri. (Rum)