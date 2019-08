Brasile: governo vieta agli alti funzionari venezuelani di entrare nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha deciso di impedire l'ingresso in Brasile di "alti funzionari del regime venezuelano", i cui atti "contraddicono i principi e gli obiettivi della Costituzione federale, minando la democrazia, la dignità della persona umana e la prevalenza dei diritti umani". La decisione è contenuta in un'ordinanza interministeriale pubblicata nell'edizione di oggi, 20 agosto, della Gazzetta ufficiale, firmata dai ministri della giustizia, Sergio Moro, e degli Esteri, Ernesto Araujo. Il divieto si applicherà ai funzionari inclusi in un elenco riservato formulato dai due ministeri che firmano l'ordinanza e che può essere aggiornato in qualsiasi momento. Toccherà alla polizia federale, in quanto autorità per il controllo dell'immigrazione, la responsabile dell'applicazione della nuova regola. La legge sull'immigrazione stabilisce che a un cittadino straniero può essere impedito l'ingresso nel Paese "solo dopo un colloquio individuale e per atto motivato. Nel caso specifico, l'ordinanza che colpisce i funzionari del governo di Nicolas Maduro, si basa sulle risoluzioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e del gruppo di Lima. L'ordinanza non pregiudica in alcun modo l'applicazione dello statuto dei rifugiati. (segue) (Brb)