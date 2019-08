Brasile: governo vieta agli alti funzionari venezuelani di entrare nel paese (4)

- Da marzo, il governo brasiliano ha lavorato all'elaborazione di un decreto o di un disegno di legge per rendere immediata l'applicazione delle sanzioni, come l'apertura di un'inchiesta e il blocco dei beni, a persone e società con prove di crimini come corruzione, riciclaggio di denaro, traffico di stupefacenti e finanziamento del terrorismo. La Colombia e il Perù hanno già adottato misure all'inizio del 2019 contro i funzionari del governo Maduro, vietando loro di entrare nei loro territori. Oltre alle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, impossibili nel caso del Venezuela a causa del veto di Cina e Russia che sostengono il governo, esistono attualmente trattati internazionali che consentono, attraverso la cooperazione legale tra paesi, sanzioni per corruzione, riciclaggio di denaro e traffico di stupefacenti, tra l'altro illegale. (segue) (Brb)