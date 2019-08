Russia: presidente finlandese Niinisto, con Putin discuterò di Ucraina

- Il presidente finlandese Sauli Niinisto intende discutere di questioni geopolitiche, della crisi in Ucraina e delle proteste a Mosca con la controparte russa, Vladimir Putin. “Cercheremo di capire da questo incontro qual è l’opinione della Russia rispetto alle questioni geopolitiche attuali. Il principale obiettivo sarà quello di discutere le situazioni regionali e quella in Ucraina”, ha spiegato Niinisto, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Putin si recherà a Helsinki nella giornata di mercoledì, dove verrà ricevuto da Niinisto; il capo dello stato finlandese incontrerà poi l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una visita ufficiale a Kiev del prossimo mese. “Parleremo probabilmente anche delle proteste a Mosca”, ha aggiunto Niinisto, ricordando come tale argomento è stato affrontato anche dal presidente francese Emmanuel Macron nell’incontro di ieri con Putin. (Rum)