Polonia: viceministro Giustizia Piebak presenta dimissioni

- Il viceministro della Giustizia, Lukasz Piebak, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico aò responsabile del dicastero Zbigniew Ziobro. Lo rivela l'agenzia di stampa "Pap". Piebak ha preso questa decisione dopo che il portale "Onet.pl" ha pubblicato informazioni sui contatti da lui avuti via social con una donna di nome Emilia, che avrebbe dovuto compiere azioni di discredito nei confronti di alcuni giudici, tra i quali il presidente dell'Associazione polacca dei magistrati (Iustitia), Krystian Markiewicz. Tali azioni sarebbero consistite nella diffusione a media e magistrati di informazioni volte a compromettere i giudici presi a bersaglio, il tutto con la piena conoscenza del viceministro. "Sono state pubblicate dalla stampa e su internet informazioni false o riservate sul mio conto. Sono stato vittima di odio ispirato dagli avversari della riforma giudiziaria. Non a caso menzogne emergono proprio prima delle elezioni parlamentari. Non vogliono colpire me, bensì le riforme. Sono lo strumento di una lotta politica", ha dichiarato l'ormai ex viceministro. (Vap)