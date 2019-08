Governo: Salvini, se qualcuno pensava a cambio di alleanza bastava dirlo in Aula

- "Sono stufo che ogni nostro singolo passo debba dipendere dalla firma di un funzionario dell'Unione europea. Siamo o no un Paese sovrano? Non mi è mai capitato di parlare con la cancelliera Merkel (il riferimento è al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ndr) chiedendo consigli di come vincere la campagna elettorale, a me non è capitato di prendere un caffè con qualcuno, lamentandosi del fatto che Salvini ha chiuso i porti. Se qualcuno da settimane, se non da mesi, pensava ad un cambio di alleanza, non aveva che dirlo in quest'Aula. Vi vedo a portare la legge sui risparmiatori truffati con la Boschi, vi vedo a riformare il Csm con Lotti, vi vedo a riformare il lavoro con il padre del Jobs act, Renzi": lo ha detto, nel suo intervento al Senato, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulla crisi politica. (Rin)