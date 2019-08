Pakistan-India: Kashmir, Islamabad annuncia ricorso a Corte internazionale di giustizia

- Il governo del Pakistan ha annunciato oggi che porterà la disputa con l’India sul Kashmir davanti alla Corte internazionale di giustizia. “Abbiamo deciso di portare la questione del Kashmir davanti alla Corte internazionale di giustizia”, ha dichiarato il ministro degli Esteri pakistano, Shah Mehmood Qureshi, all’emittente televisiva “Ary News Tv”. Il responsabile della diplomazia di Islamabad ha aggiunto che “la decisione è stata presa dopo aver considerato tutti gli aspetti legali”. Firdous Ashiq Awan, assistente speciale per l’informazione del primo ministro, Imran Khan, ha confermato che si è tenuta una riunione di gabinetto culminata con la decisione in linea di principio di adire le vie legali in base al diritto internazionale e di concentrare l’istanza sulla violazione dei diritti umani nel Kashmir controllato dall’India. (segue) (Inn)