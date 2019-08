Pakistan-India: Kashmir, Islamabad annuncia ricorso a Corte internazionale di giustizia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno la tensione è ulteriormente salita: il 14 febbraio un attentato a Pulwama, rivendicato dall’organizzazione terroristica pakistana Jaish-e-Mohammed (Jem), ha provocato la morte di 40 agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Il 26 febbraio l’Aeronautica indiana ha lanciato un attacco aereo in Pakistan per colpire postazioni di Jem. Il giorno seguente, l’Aeronautica pakistana ha risposto e ha abbattuto un MiG-21 Bison indiano; il pilota, salvatosi con l’espulsione, è stato arrestato e restituito all’India circa 60 ore dopo. I due paesi non hanno un dialogo strutturato da oltre un decennio. Alcuni tentativi di iniziative diplomatiche sono falliti sul nascere. L’unico confronto aperto è quello sul Corridoio di Kartarpur, un passaggio transfrontaliero concepito per unire due luoghi sacri del sikhismo. (Inn)