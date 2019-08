Sanità Lazio: Ciacciarelli (Fi), Zingaretti pensa al Pd mentre problemi cittadini si moltiplicano

- "Sono ore convulse per la politica italiana. In tutto questo, però, i problemi degli italiani non sono spariti, anzi, si moltiplicano. C'è una Regione, il Lazio, lasciata abbandonata a se stessa da un presidente latitante, che, palesemente, non ha più tempo e voglia di dedicarsi a risolvere i problemi dei laziali. Anzi, a dirla tutta, gran parte dei problemi regionali portano proprio la sua firma, a cominciare dal disastro sanitario”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, di Forza Italia - Laboratorio Lazio per il cambiamento. “Il report osservatorio Gimbe 2019 sulla mobilità sanitaria interregionale nel 2017 - scrive - ha certificato che il Lazio è la prima regione italiana per mobilità passiva. Tradotto significa che le persone scappano letteralmente per mettersi in salvo. Chi ha la possibilità, anche economica, preferisce curarsi altrove. Questo è un biglietto da visita pessimo per la nostra Regione, anche in termini turistici. Il Lazio contiene la capitale d'Italia, dovrebbe essere tra le prime regioni italiane. Grazie a Zingaretti, invece, siamo il fanalino di coda del paese. La mobilità sanitaria extra-regionale è un segnale, l'ennesimo, che le cose così non vanno. Il Lazio merita di più! Un presidente presente e soprattutto capace”, conclude Ciacciarelli.(Com)