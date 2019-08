Eolie: collisione traghetto-yacht, cinque feriti di cui uno grave

- Uno scontro fra un traghetto con 350 turisti e uno yacht nel mare delle Eolie si è verificato intorno alle 11:30 di questa mattina. Cinque le persone ferite di cui una in gravi condizioni tra i passeggeri del traghetto, mentre nessuno si è fatto male tra quelli che viaggiavano sullo yacht. A intervenire la guardia costiera che ha scortato la nave nel porto di Santa Marina Salina dove i feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari. Il ferito in gravi condizioni è stato trasportato con l'eliambulanza del 118 al policlinico di Messina mentre gli altri sono stati accolti presso il pronto soccorso di Lipari. L'Ufficio circondariale Marittimo di Lipari ha avviato un'inchiesta sulle cause dell'incidente. (Rer)