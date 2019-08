Governo: Renzi (Pd), aprire crisi in questo momento è colpo di sole

- La "crisi che voi avete aperto oggi è una crisi che rischia di portare il Paese, per la prima volta in 73 anni, ad un voto autunnale: se prima non c'era mai stato, un motivo ci sarà. Occorre un governo, perché l'aumento dell'Iva porterebbe ad una crisi dei consumi che solo la irresponsabilità dell'ambizione personale non può non vedere. Aprire una crisi in questo momento è un colpo di sole, questo è il Parlamento, Salvini, non è il Papeete": lo ha affermato, rivolgendosi al leader della Lega, il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, nel suo intervento in Aula sulla crisi politica. (Rin)