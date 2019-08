Speciale difesa: Russia, test missilistico Usa conferma che da tempo meditavano di lasciare l'Inf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si rammarica per il test missilistico messo in atto nei giorni scorsi dagli Stati Uniti e sinora vietato ai sensi del Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf). Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov, aggiungendo che questo test è una riprova del fatto che Washington da tempo punta ad annullare gli effetti dell’accordo in vigore dal 1987. "Siamo preoccupati dalla ferma intenzione degli Stati Uniti di aumentare il loro potenziale destabilizzante esattamente in quella sfera che fino a poco tempo fa era stata regolata in modo solido dal trattato da cui gli Stati Uniti sono usciti poco più di due settimane fa", ha detto Rjabkov. "È quasi impossibile condurre tali test in un così breve periodo di tempo, se i preparativi non sono stati avviati in anticipo. Quindi, abbiamo una prova evidente che Washington si sta preparando da tempo per ritirarsi dall'Inf, sia politicamente, sia termini di propaganda che di difesa", ha detto il viceministro, secondo cui quest’atteggiamento “è deplorevole”. L’Inf vietava l’utilizzo di missili balistici e da crociare di gittata fra i 500 e i 5.500 chilometri, ma con l’uscita definitiva degli Usa dall’accordo lo scorso 2 agosto queste norme non son più in vigore. Domenica scorsa il dipartimento della Difesa statunitense ha condotto un test con un missile da crociera che ha colpito con successo un obiettivo distante oltre 500 chilometri. (Rum)