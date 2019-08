Speciale difesa: Cipro, Dipartimento di Stato Usa invita Turchia a cessare "attività illecite"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato Usa ha invitato le autorità di Ankara a cessare immediatamente ogni "attività illecita" nelle acque territoriali di Cipro e a ritirare la sua nave da perforazione Yavuz. "Questi passi provocatori aumentano le tensioni", ha dichiarato il Dipartimento di Stato precisando che solo Nicosia, tramite il suo governo, può autorizzare questo tipo di attività nella sua Zona economica esclusiva. Secondo quanto affermato ieri dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, una quarta unità navale turca, Oruc Reis, è in rotta per raggiungere le altre tre imbarcazioni di Ankara già a largo delle coste di Cipro per le attività di esplorazione energetica. Cavusoglu ha ricordato che sono già presenti nell'area le navi Fatih, Yavuz e Barbaros; mentre anche la Oruc Reis si sta recando nell'area per assistere la Barbados nelle attività esplorative. Nei giorni scorsi il ministro dell'Energia di Ankara, Fatih Donmez, ha spiegato che due unità navali turche stanno continuando le operazioni di ricerca degli idrocarburi nel Mediterraneo orientale e un'altra nave si unirà a loro nel mese di agosto. La Turchia ha già inviato a largo delle acque territoriali di Cipro due unità navali, la Fatih e la Yavuz, oltre ad un vascello per le attività esplorative, al fine di condurre attività di perforazione energetica nell'area. Parlando a bordo della nave Yavuz, il ministro turco Donmez ha dichiarato che un'altra unità navale di Ankara inizierà i lavori nell'area entro la fine di agosto; una fregata militare e un'imbarcazione da pattugliamento accompagnano la Yavuz nei suoi spostamenti nel Mediterraneo orientale. "La nave Fatih sta continuando le attività nel pozzo Finike-1, nell'aree sotto licenza turca. La Yavuz sta continuando le operazioni nel pozzo Karpaz-1,” ha dichiarato il ministro turco aggiungendo che anche l'unità navale Oruc Reis si unirà alla fine del mese. Anche la stampa di Ankara ha confermato la notizia dell'inizio delle attività nell'area da parte della nave Yavuz, la seconda inviata dalla Turchia a largo dell'isola di Cipro dopo la Fatih nel mese di giugno. (Res)