Speciale difesa: Repubblica Ceca, Nukib nega ragguaglio Senato su cyberattacco a ministero Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di sicurezza informatica nazionale ceco (Nukib) nega di aver fornito informazioni alla commissione Difesa e Sicurezza del Senato in merito all'attacco informatico subito dal ministero degli Esteri. Lo comunica l'agenzia di stampa "Ctk", che riporta le parole di Dusan Navratil, direttore dell'agenzia. Solamente la scorsa settimana la commissione ha dichiarato che dietro all'attacco c'è "una potenza straniera", citando informazioni del Nukib, e ha chiesto che più risorse vengano allocate per la cybersicurezza. Il primo ministro, Andrej Babis, ha conseguentemente criticato l'agenzia per aver informato la commissione del Senato, ma non l'esecutivo, sulla situazione. (Vap)