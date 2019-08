Milano: 24enne fermato dalla polizia mentre cerca di rapinare bici in via Vittorio Veneto

- Ieri pomeriggio la polizia ha fermato un 24enne maliano nella centralissima via Vittorio Veneto, indagato per tentata rapina impropria nei confronti di un 52enne italiano che stava passando dia giardini nei pressi dei bastioni di Porta Venezia in bicicletta. Proprio mentre l'uomo scendeva dalla sua bicicletta per superare a piedi i gradini dei bastioni, il maliano lo ha fermato dicendogli “ridammi la bicicletta, è mia” e trattenendolo per il portapacchi. Mentre l'uomo cercava di divincolarsi, una pattuglia della Polizia di stato di passaggio ha visto la scena e sentito le richieste di aiuto dell'uomo. (Rem)