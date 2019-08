Russia-Ghana: ministro Esteri Botchway incontra Lavrov, rafforzare cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ghana e Russia vantano stretti legami, ma l’obiettivo è di rafforzarle ulteriormente. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri ghanese Shirley Ayorkor Botchway parlando in conferenza stampa al termine del suo incontro con l’omologo russo Sergej Lavorov, a Mosca. “Non ho dubbi sul fatto che questa visita rafforzerà ulteriormente i legami già forti esistenti tra i nostri due paesi. Sono a Mosca in una visita ufficiale di tre giorni volta ad esplorare aree di interesse reciproco, nell’ottica di approfondire e rafforzare la cooperazione bilaterale tra i nostri due paesi. È una dimostrazione del nostro impegno a rafforzare ulteriormente le nostre relazioni e anche i legami di amicizia che esistono tra i nostri due paesi da oltre sei decenni”, ha detto Botchway citato dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Lavrov, da parte sua, ha sottolineato come la Russia e il Ghana vantino una ricca storia di relazioni bilaterali e stiano attivamente sviluppando una cooperazione bilaterale politica, economica, umanitaria e nel campo dell’istruzione. “Siamo lieti di questa opportunità di analizzare da vicino le modalità di ulteriore sviluppo della nostra cooperazione in tutti i settori”, ha detto Lavrov. La visita di Botchway cade a pochi mesi dal primo vertice Russia-Africa in programma a Sochi il prossimo 24 ottobre. (Rum)