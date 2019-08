Speciale difesa: Ucraina, Zelensky, impareremo da esperienza Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esperienze maturate da Israele nell’ambito della difesa e sicurezza sono fondamentali per l’Ucraina, che intende adottarle. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in visita a Kiev. “Abbiamo discusso delle nostre relazioni bilaterali e dei modi per approfondirle. Abbiamo avviato il dialogo su dei temi che i nostri amici israeliani conoscono bene: quelli della guerra e della sicurezza”, ha spiegato Zelensky. Il presidente ha ringraziato la controparte per il costante sostegno alla sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina. “Come paese abbiamo molto da imparare da Israele, specialmente nell’ambito della sicurezza e della difesa, e lo faremo certamente”, ha aggiunto. (Res)