Speciale difesa: Asia, conferenza Area Clv, focus su confini, sicurezza e ambiente

- Demarcazione e definizione dei confini, lotta al contrabbando e mantenimento della sicurezza: sono i tre obiettivi principali che Vietnam, Laos e Cambogia hanno individuato durante la settima conferenza dell'area Clv, tenutasi durante lo scorso fine settimana nella provincia orientale vietnamita del Quang Ninh. Alla riunione hanno partecipato rappresentati delle commissioni per gli affari Esteri dei parlamenti dei tre stati. Le conclusioni hanno evidenziato la necessità di un maggiore coordinamento tra i governi e i parlamenti dell'Area del triangolo di sviluppo Clv in vista del conseguimento degli obiettivi indicati nel comunicato congiunto, oltre a un maggiore impegno nella gestione delle acque, nella salvaguardia delle foreste e nella lotta al cambiamento climatico. Tra gli altri temi su cui rinnovare la collaborazione vi sono la sicurezza informatica, la gestione delle risorse umane e il mantenimento dei canali di informazione all'interno dell'Area del triangolo Clv, oltre al sostegno allo sviluppo economico, sociale e culturale nell'intera area nell'ambito del piano per connettere le tre economie, da attuare entro il 2030. L'ottava conferenza, prevista per il 2021, verrà ospitata dal comitato per le relazioni esterne, l'informazione e le comunicazioni del parlamento cambogiano. (Fim)