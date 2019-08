Speciale difesa: Zarif, mediazione tra Iran e Usa sia basata su rispetto impegni accordo nucleare

- Qualsiasi tipo di mediazione tra l'Iran e gli Stati Uniti dovrebbe essere incentrato sul ritorno di Washington al tavolo dei negoziati e sul rispetto degli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), noto come accordo sul nucleare firmato nel 2015. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, nel corso di una conferenza stampa con l'omologo finlandese, Pekka Haavisto, a Helsinki. Il capo della diplomazia iraniana ha ribadito che la Repubblica islamica ha tenuto proficui e lunghi colloqui con gli statunitensi per appoggiare il Jcpoa e che non è stata Teheran a lasciare il tavolo dei negoziati. Da parte sua, Haavisto ha annunciato il pieno sostegno della Finlandia all'accordo nucleare iraniano. I due ministri hanno parlato anche della sicurezza della regione del Golfo Persico. Dopo la visita in Finlandia, Zarif si recherà in Norvegia e Svezia per "discutere dei modi per allentare le tensioni nella regione dell'Asia occidentale". (Res)