Usa: comando Sud, Marina pronta a fare "quanto necessario" per il Venezuela

- La Marina militare degli Stati Uniti è pronta a fare "ciò che è necessario" per gestire la situazione in Venezuela. Lo ha detto il capo del Comando Sud degli Usa, l'ammiraglio Craig Faller nel corso di un evento a Rio de Janiero. Nei giorni scorsi alcuni servizi giornalistici rilanciavano l'ipotesi che il presidente Usa Donald Trump fosse pronto a disporre un blocco navale al Venezuela come ulteriore misura di pressione sul governo di Nicolas Maduro. "Non specificherò quel che stiamo pianificando e ciò che stiamo facendo, ma siamo pronti ad applicare le decisioni politiche e siamo pronti ad agire", ha detto Faller inaugurando l'esercitazione militare marittima Unitas, evento annuale che riunisce le forze armate di nove paese latinoamericani, oltre a Regno Unito, Portogallo e Giappone. "La Marina degli Usa è la più potente del mondo. Se per decisione politica si deve spiegare la Marina sono convinto che saremo capaci di fare ciò che è necessario fare", ha detto il militare citato dai media regionali. (segue) (Brb)