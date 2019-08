Usa: comando Sud, Marina pronta a fare "quanto necessario" per il Venezuela (2)

- L'ipotesi che la Casa Bianca stesse pensando a un blocco navale era stata scritta da ultimo dal portale statunitense "Axios". Trump avrebbe riproposto questa strategia più volte dall'inizio del 2018, l'ultima volta alcune settimane fa, anche se - si legge nell'articolo - le fonti consultate al Pentagono la ritengono non molto percorribile anche perché toglierebbe risorse attualmente impiegate per gestire i dossier Cina e Iran. Trump ha "letteralmente detto che dovremmo portare delle navi nella zona e imporre un embargo navale per fare in modo che non entri nulla", ha detto una delle fonti. Uno degli scenari possibili, segnala un'altra fonte, sarebbe paragonabile alla gestione da parte di Washington alla crisi dei missili di Cuba, in piena Guerra fredda. Ma la fonte del Pentagono ricorda che "Cuba è un'isola mentre il Venezuela ha un'enorme linea costiera e a Cuba sapevamo cosa non volevamo che entrasse". per un'operazione di questo genere, servirebbero "enormi risorse, probabilmente più di quelle di cui la Marina militare dispone". (segue) (Brb)