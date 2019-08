Roma: in manette due borseggiatori, rapinavano i viaggiatori alla stazione Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due arresti, in due distinte operazioni, alla stazione Termini grazie all'impegno degli agenti della Polizia ferroviaria. Il primo arresto è avvenuto nelle prime ore della mattinata di ieri nell'atrio biglietteria della stazione, dove una pattuglia ha bloccato un trentottenne cittadino algerino, già noto per precedenti furti commessi in contesti analoghi, che insieme ad un complice è stato sorpreso a sottrarre da una tasca dello zaino di una ragazza, intenta ad acquistare un biglietto, un telefono cellulare. La pattuglia è riuscita a bloccare l'autore materiale del furto, riconsegnando alla legittima proprietaria la refurtiva. E’ invece riuscito a dileguarsi il complice, identificato in seguito dal personale Polfer. (segue) (Rer)