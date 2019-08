Roma: in manette due borseggiatori, rapinavano i viaggiatori alla stazione Termini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più complessa l’indagine che ha portato all'arresto di un 27enne marocchino. A seguito di una serie di furti commessi ai danni di viaggiatori a partire dallo scorso mese, è stato rintracciato, nella serata di ieri, un individuo i cui tratti somatici risultavano combaciare in tutte le dichiarazioni rese dalle vittime. L'uomo è stato fermato nei pressi di un albergo della Capitale dove, in compagnia della sua fidanzata, si era registrato alla reception con altre generalità corrispondenti ad un cittadino di nazionalità francese. La ricostruzione effettuata attraverso l'estrapolazione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza della stazione Termini, hanno inchiodato il giovane grazie anche all'esame della comparazione facciale effettuato con il Sistema automatico di riconoscimento delle immagini (S.A.R.I.). Gli elementi hanno così permesso di arrestarlo come indiziato per i quatto furti commessi nei mesi di luglio ed agosto alla stazione Termini. Sequestrati anche diversi oggetti, ritenuti provento dei furti e rinvenuti all'interno della camera dell'albergo. (Rer)