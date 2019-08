Algeria: presidente Bensalah, pieno sostegno alla commissione per il dialogo

- Il presidente algerino Abdelkader Bensalah ha rinnovato il suo pieno sostegno alla Commissione per la promozione del dialogo algerina (Cnd), guidata dal 71enne Karim Younes, al fine di trovare una soluzione rapida attraverso il confronto politico. In un messaggio al popolo algerino, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale dei veterani (20 agosto 1956), Bensalah ha reiterato la sua richiesta di accelerare il dialogo senza tuttavia annunciare nuove misure. "Faccio nuovamente appello alla buona volontà delle forze politiche - ha detto il capo dello Stato - degli attori della società civile e delle personalità nazionali, affinché contribuiscano a creare le condizioni appropriate per far avanzare il processo di dialogo". (segue) (Ala)