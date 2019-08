Algeria: presidente Bensalah, pieno sostegno alla commissione per il dialogo (2)

- Bensalah ha inoltre elogiato l'approccio adottato dal presidente della Cnd Younes, esaltandone "lucidità, efficienza e apertura nella facilitazione del dialogo, essenziale per la realizzazione del più ampio consenso nazionale possibile per consentire al popolo algerino di esercitare la propria sovranità attraverso elezioni credibili e trasparenti". Le dichiarazioni del presidente algerino ad interim arrivano dopo che il Cnd è stato investito da alcune critiche per la presenza al suo interno di figure legate all'era del vecchio regime. Lo stesso Younesè stato presidente dell'Assemblea popolare nazionale (la camera bassa del parlamento) dal giugno 2002 al giugno 2004 e segretario di Stato e ministro della Formazione professionale dal giugno 1997 al maggio 2002. Compito della commissione è quello di guidare il paese nella transizione democratica dopo l'uscita di scena dell'ottuagenario presidente Abdelaziz Bouteflika, dimessosi ad aprile 2019 a seguito di una lunga ondata di proteste contro la sua candidatura per il quinto mandato presidenziale. (Ala)