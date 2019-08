Guatemala: fratello e figlio del presidente Morales assolti da accuse di frode

- La giustizia guatemalteca ha assolto Samuel Evelardo e José Manuel Morales, fratello e figlio del presidente Jimmy, dalle accuse di frode ai danni di un'agenzia statale. La corte penale ha ritenuto "confusa" la documentazione addotta dal pubblico ministero circa la presunta partecipazione dei due familiari del presidente in operazioni che avrebbero garantito il rimborso di ingenti quantità di fondi pubblici per iniziative mai portate a compimento. Un reato per il quale la magistratura ha comunque riconosciuto colpevole l'ex dirigente dell'agenzia Generale della proprietà, l'ente al centro dello scandalo. La causa contro i Morales, avviata a fine 2016, era stata istruita con l'appoggio della Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (Cicig), agenzia nata sotto gli auspici delle Nazioni Unite e protagonista di un serrato braccio di ferro contro lo stesso presidente guatemalteco. (segue) (Mec)