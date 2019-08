Tunisia-Francia: ambasciatore Poivre d'Arvor accusato di ingerenze in vista delle elezioni

- L’ambasciatore di Francia in Tunisia, Olivier Poivre d'Arvor, è stato accusato di ingerenze negli affari interni del paese nordafricano in vista delle elezioni presidenziali del 15 settembre. Il diplomatico è stato ricevuto ieri dal presidente del partito islamico moderato Ennahda, Rached Ghannouchi, nella sede della formazione politica a Tunisi. All’incontro era presente anche il vicepresidente del partito musulmano, Ali Laarayedh. Durante i colloqui sono state esaminate “le relazioni di partenariato e cooperazione tra Tunisia e Francia in vari settori, nonché le modalità per migliorarle per servire gli interessi comuni di entrambi i paesi”, si legge sulla pagina Facebook di Ghannouchi. Di recente, l’ambasciatore francese è intervenuto pubblicamente in diverse vicende politiche e sociali della Tunisia: dalle alluvioni nella provincia di Nabeul all’arresto di un cittadino franco-algerino per un bacio in pubblico, il diplomatico francese non ha mai nascosto le sue opinioni. Non sono passate inosservate, inoltre, le visite ai candidati presidenziali in visita delle consultazioni anticipate del 15 settembre: venerdì scorso Poivre d'Arvor ha incontrato anche il candidato Moncef Marzouki, presidente del partito Harak, sottolineando l’importanza delle elezioni presidenziali e legislative che si terranno tra poche settimane. Diversi osservatori sui social network e i blog della stampa ritengono che il diplomatico debba essere più discreto, soprattutto in questo periodo che precede le elezioni: le azioni di Poivre d'Arvor, infatti, potrebbero essere giudicate come un’ingerenza negli affari interni della Tunisia. "La Francia non può dimenticare il suo passato coloniale", "La presenza di questo ambasciatore è dannosa per tutti i candidati o le parti che corrono a riceverlo","Abbiamo visto un diplomatico di un paese straniero incontrare i candidati presidenziali per preparare il clima politico": è questo, infatti, il tenore dei commenti sulla maggior parte dei siti web tunisini. (Tut)