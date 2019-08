Canada-Venezuela: governo canadese riconoscerà passaporti e documenti scaduti cittadini venezuelani

- Il governo canadese riconoscerà i passaporti venezuelani e altri documenti prossimi alla scadenza o non più validi da un periodo massimo di cinque anni. Lo riferisce l’emittente “Cbc”, secondo cui il documento verrà accettato nelle domande di richiesta di visto per visitatori e per permessi di studio o lavoro. Il passaporto sarà inoltre considerato valido ai fini dell'ottenimento della residenza permanente o della richiesta di prolungare il soggiorno di un cittadino venezuelano in Canada. Secondo il dipartimento immigrazione canadese la decisione riconosce un decreto approvato il 7 giugno dall’Assemblea nazionale venezuelana, controllata dall’opposizione, che estende la validità dei documenti scaduti. (segue) (Res)