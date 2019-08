Migranti: Santiago Abascal (Vox), arrivo nave Open Arms è attacco alla sovranità europea

- "Open Arms non è una Ong ma la base operativa dell'estrema sinistra, connivente con le grandi multinazionali e le banche". E' quanto scrive su Twitter Santiago Abascal, leader del partito della destra spagnola Vox. "Quando attaccano l'Italia - prosegue il politico spagnolo - attaccano di fatto la sovranità, l'identità e la convivenza in Europa. Gli immigrati sono la loro merce politica. Niente di più". Vox è un movimento politico conservatore nato da una fronda interna al Partito popolare spagnolo nel 2013. Pur condividendo con la Lega una linea dura sul tema dell'immigrazione in Europa, il partito iberico si colloca nella famiglia politica europea dei Conservatori e riformisti (Ecr), a differenza del partito del Carroccio che fa parte del gruppo sovranista "Europa delle nazioni e della libertà" (Enf). La condizione e il destino dei migranti a bordo della Open Arms stanno animando il dibattito politico spagnolo anche a livello locale. Il vicesindaco di Madrid Begona Villacis, ad esempio, ha dichiarato che non ritiene che le persone a bordo della nave Ong siano "ben nutrite". Lo riferisce il quotidiano iberico "La Vanguardia". La stessa testata riporta le dichiarazioni della delegata del governo in Catalogna, Teresa Cunillera, a proposito di Open Arms. "Mentre stiamo qui a decidere se il viaggio è troppo lungo e faticoso è passato un giorno e mezzo. Ora sarebbero a metà strada", ha dichiarato la politica spagnola, membro del partito socialista catalano.(Res)