Paraguay: attività economica al -2,8 per cento nel primo semestre (2)

- A trascinare al ribasso l'indice soprattutto la scarsa performance del settore agricolo, soprattutto per quanto riguarda la soia, che ha sofferto quest'anno degli effetti di un'eccezionale siccità. La siccità ha prodotto un calo anche a livello della produzione idroelettrica, che in Paraguay rappresenta la quasi totalità della generazione di energia. In calo nel primo semestre anche il settore della costruzione, così come quello dell'industria. In attivo invece il settore dei servizi, soprattutto per quanto riguarda l'intermediazione finanziaria e le telecomunicazioni. (segue) (Abu)