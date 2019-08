Paraguay: attività economica al -2,8 per cento nel primo semestre (3)

- Nonostante questo si prevede una decisa ripresa nel secondo semestre. Secondo l'ultimo rapporto della Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal), l'attività economica in Paraguay registrerà infatti una crescita complessiva dell'1,8 per cento nel 2019. Si tratta di un dato che rappresenta ad ogni modo un rallentamento notevole rispetto all'ultima proiezione dello scorso dicembre, fissata ad un +4,2 per cento. A determinare la proiezione, si legge nel documento, dell'organismo dipendente dalle Nazioni Unite, "le forti inondazioni che si sono registrate nel primo trimestre e che hanno danneggiato sia la produzione agricola e dell'allevamento così come il settore della costruzione". A frenare la crescita, si legge nel documento Cepal, anche la diminuzione del prezzo della soia, principale voce dell'export, e lo scarso dinamismo dei principali soci commerciali, principalmente Argentina e Brasile. Nel 2018 il paese ha registrato un incremento del prodotto interno lordo del 3,6 per cento su anno, contro l'aumento annuale del 5 per cento battuto a fine del 2017. (Abu)