Roma: Pedica (Pd), metro A off limits, a Roma servizi pubblici da terzo mondo

- "Undici fermate della metro A off limits per lavori e Manzoni chiusa per un guasto: l'estate di passione per chi usa i mezzi pubblici a Roma sembra non finire mai. Atac chieda scusa a cittadini e turisti e li faccia viaggiare gratis". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica, esponente del Pd. "Che senso ha pagare il biglietto della metro se dopo poche fermate si è costretti a scendere e poi rincorrere la navetta sostitutiva? Se Atac ha deciso di far fare giochi senza frontiere a chi è rimasto in città, almeno glielo faccia fare gratis.​ È inaccettabile una situazione del genere in una Capitale europea che ad agosto, davanti a migliaia di turisti, non dovrebbe dare un'immagine dei servizi pubblici da terzo mondo". (Com)