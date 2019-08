Governo: Tofalo, in Aula accanto a Conte

- "Oggi, alle 15, saremo tutti in Aula accanto al presidente del Consiglio, il professor Giuseppe Conte". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, deputato in quota M5s. "Tra poche settimane il Movimento 5 Stelle compirà dieci anni, un percorso che in realtà è partito dal lontano 2005, eravamo in pochi, pochissimi. In questi anni abbiamo fatto tanta strada, con un gruppo che via via è andato crescendo. Tante le vittorie, tante le sconfitte, innumerevoli le gioie così come le delusioni, ma si sa, questo fa parte dell'ordine delle cose - prosegue Tofalo -. Il Movimento 5 Stelle è una creatura che ha i suoi pregi e i suoi difetti ma credo sia sotto gli occhi di tutti la spinta verso il futuro che ha dato al Paese e agli italiani. In questi anni abbiamo fatto tante cose positive, e sono certo che tante altre ne faremo nei prossimi, ma una cosa su tutte credo resterà nei libri di storia. Grazie all'intuizione di Luigi Di Maio abbiamo dato al Paese uno dei migliori Presidenti del Consiglio che la nostra Italia abbia mai avuto. Lo dico adesso senza alcun dubbio, questi 14 mesi di governo sono stati un'esperienza incredibile che ci ha visti impegnati a lavorare ogni giorno, senza sosta, per il bene esclusivo degli italiani, sotto la guida attenta ed equilibrata del Presidente Conte". Per Tofalo, comunque andrà oggi, "Giuseppe è e sarà una risorsa preziosa per il paese e per gli italiani e noi tutti possiamo andarne fieri". (Rer)