Energia: ministro bulgaro Petkova, 13 società interessate a centrale nucleare Belene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le offerte sono arrivate in risposta all'annuncio pubblicato lo scorso 22 maggio dalle autorità di Sofia, secondo cui l'intera procedura si concluderà a 12 mesi dalla pubblicazione della gara. "Questa è solo la prima fase. Non si tratta della gara. La prima fase è semplicemente la dichiarazione d'intenti alla partecipazione", ha spiegato il segretario esecutivo del forum bulgaro sul nucleare (Bulatom), Stanislav Georgiev, secondo cui le vere e proprie offerte saranno presentate più avanti."E' importante per noi riuscire a realizzare la nostra idea per l'attuazione del progetto sulla centrale nucleare di Belene, in quanto sarà necessario in termini di sicurezza energetica per il paese nei prossimi anni", ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro dell'Energia bulgaro. (segue) (Bus)