Energia: ministro bulgaro Petkova, 13 società interessate a centrale nucleare Belene (3)

- La Bulgaria ha rilanciato a marzo la procedura per la scelta di un investitore strategico nel progetto per la costruzione della centrale nucleare di Belene, situata nei pressi del Danubio e del confine con la Romania. La Compagnia elettrica nazionale (Nec) ha invitato gli investitori a costruire l'impianto, come annunciato il ministero dell'Energia con un comunicato. "L'invito offre anche l'opportunità di dichiarare un interesse ad acquisire partecipazioni di minoranza nella futura società di progetto e / o acquistare energia elettrica dalla futura centrale elettrica. Lo scopo dell'invito è quello di fornire determinate informazioni ai paesi che desiderano partecipare alla procedura” si legge nella comunicazione. Secondo quanto riferito in precedenza dall’agenzia di stampa “Sofia News Agency” interesse nel progetto era stato espresso anche dalla cinese National Nuclear Corporation. (segue) (Bus)