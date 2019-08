Milano: 22enne aggredito in zona stazione centrale da 38enne ubriaco

- Un 22 cingalese è stato aggredito ieri in Piazza 4 Novembre, accanto alla stazione centrale di Milano, da un 38enne iracheno ubriaco in seguito risultato essere in possesso del permesso di soggiorno, ma senza fissa dimora. La vicenda è iniziata intorno alle 21 quando un'ambulanza presta sul posto le prime cure alla vittima che ha raccontato di lavorare in un chiosco dove l'iracheno si è presentato per acquistare una birra e, improvvisamente, senza motivo, ha cominciato a inveire contro il giovane cingalese picchiando le mani sul chiosco e finendo con lanciargli una bottiglia vuota che lo ha colpito in testa. La vittima è stata portata in codice verde a Città studi, mentre l'aggressore è indagato per lesioni aggravate e ubriachezza molesta. (Rem)