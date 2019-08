Russia-Ucraina: Cremlino, nessuna data stabilita per eventuale incontro Putin-Zelensky

- Non ci sono piani precisi sulla possibile riunione fra il presidente russo Vladimir Putin e la controparte ucraina Volodymyr Zelensky, così come resta da definire sul prossimo round negoziale nel Formato Normandia. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “Ci sono più punti di domanda che risposte sulla questione. Allo stato attuale non ci sono date stabilite per un possibile incontro con il presidente Zelensky”, ha spiegato Peskov. Per quanto riguarda la riunione del Formato Normandia, “il lavoro prosegue, e vi daremo informazioni nel momento in cui avremo un coordinamento in materia”.(Rum)