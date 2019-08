Cologno M: Carabinieri arrestano 40enne alla guida di un'auto ubriaco e con documenti falsi

- Carabinieri della tenenza di Cologno Monzese hanno arrestato la scorsa notte un 40enne boliviano senza fissa dimora nullafacente e pregiudicato. Fermato alla guida di una Mini Cooper in via Ovidio a Cologno Monzese, l'uomo ha fornito generalità false, affermando di essere un peruviano di 43 anni. Ai militari ha infatti mostrato una falsa patente intestata a un peruviano e un permesso di soggiorno anch'esso contraffatto. A un ulteriore controllo il boliviano è risultato essere ubriaco e senza patente. Arrestato per guida senza patente sotto l'effetto di sostanze alcoliche e false dichiarazioni a pubblico ufficiale, è stato arrestato e sarà processato per direttissima oggi pomeriggio. L'auto, di cui non è ancora noto chi sia il proprietario, è stata sequestrata. (Rem)