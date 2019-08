Migranti: Open Arms, “altre persone si buttano in mare, situazione al limite”

- Altre persone a bordo della nave Open Arms “continuano a buttarsi disperatamente in mare” e la situazione sull’imbarcazione “è al limite”. E' quanto scrive in un tweet l’organizzazione non governativa spagnola, spiegando che “i nostri soccorritori, la Guardia costiera e la Guardia di Finanza cercano di controllare la situazione”. Secondo il quotidiano catalano “La Vanguardia”, almeno undici persone si sono buttate in acqua per cercare di raggiungere a nuoto l’isola di Lampedusa, distante circa 800 metri dall’imbarcazione. Non è la prima volta che i migranti, che sono da 19 giorni a bordo di Open Arms, si tuffano in mare per cercare di raggiungere la costa dell'isola delle Pelagie. Già nello scorso fine settimana, infatti, c'era stato un episodio simile. (Res)