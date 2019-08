Roma: il 21 e 22 agosto in Campidoglio la conferenza sulle biblioteche del futuro

- L'evoluzione del concetto di biblioteca quale spazio inclusivo e partecipato: è questo il tema della conferenza satellite dell'Ifla, (International federation of library associations and institutions), che si terrà il 21 e il 22 agosto presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, con il sostegno di Roma Capitale e dell'Istituzione sistema biblioteche centri culturali di Roma Capitale. Architetti e direttori di biblioteche universitarie e metropolitane provenienti da tutto il mondo condivideranno le più moderne tendenze della progettazione delle biblioteche, finalizzata ad eliminare barriere e a rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini. Biblioteche, dunque, come avamposti per la diffusione e condivisione della cultura oltre barriere e confini. Sarà presente all'apertura dei lavori Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla crescita culturale. (segue) (Rer)