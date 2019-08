Roma: il 21 e 22 agosto in Campidoglio la conferenza sulle biblioteche del futuro (2)

- Il doppio appuntamento a Roma precede la conferenza che, ogni anno, l'Ifla organizza nel mese di agosto in una città diversa, con delegati che si incontrano per scambiare esperienze e discutere temi professionali legati al mondo delle biblioteche. Dopo Kuala Lumpur nel 2018, quest'anno la città scelta è Atene (24-30 agosto). Un evento prestigioso, che vede già iscritti 101 bibliotecari da tutto il mondo. Mercoledì 21 agosto l'apertura dei lavori sarà dedicata alla nuovissima biblioteca centrale di Helsinki denominata "Oodi" e alla partecipazione dei cittadini alla progettazione degli spazi delle biblioteche universitarie di Filadelfia. Seguirà una tavola rotonda su alcune delle biblioteche pubbliche finaliste dell'Ifla Public library of the year award e la presentazione della biblioteca centrale Tūranga di Christchurch (Nuova Zelanda). La giornata si chiuderà con un ricevimento alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Nella seconda giornata, giovedì 22 agosto, workshop di Traci Lesneski, Msr design, sulla progettazione delle biblioteche per ottenere la massima inclusione dei cittadini. A seguire, una sessione dedicata alla sostenibilità, con particolare attenzione ai recenti progetti italiani di biblioteche pubbliche e delle biblioteche universitarie di Roma. (Rer)