Milano: negli spazi WeMi dedicati a cura persona arriva il book crossing

- Diffondere la cultura e promuovere la relazione tra i cittadini dei quartieri milanesi. È questo lo scopo del book crossing, iniziativa che dopo l'estate animerà tutti gli spazi WeMi, i luoghi gestiti dal Comune di Milano insieme al Terzo Settore e dedicati all'orientamento ai servizi per la cura e il benessere della persona. L'iniziativa nasce dalla volontà di coinvolgere gli utenti dei quartieri nelle attività dello spazio WeMi di riferimento - ne esiste almeno uno in ogni Municipio della città - con l'obiettivo di interessarli non solo al progetto ma anche alla sua realizzazione. Ogni spazio individuerà e formerà un gruppo di cittadini appassionati alla lettura o con attitudine al riordino e alla catalogazione che si occuperà della gestione dell'attività e delle scambio dei libri. Sarà questo stesso gruppo di persone ingaggiato a realizzare e sistemare, nello spazio adibito, una cassetta portalibri, dando libero sfogo alla creatività e alla fantasia. A quel punto partirà il sistema di scambio che verrà gestito autonomamente da ogni WeMi con la possibilità di far ruotare i libri tra i vari spazi e dare luogo a collaborazioni con eventi legati alla cultura che si tengono in città, ad esempio la manifestazione Book city. (segue) (Com)