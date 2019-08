Milano: negli spazi WeMi dedicati a cura persona arriva il book crossing (2)

- Ogni spazio WeMi metterà a disposizione dei libri specifici, pensati per il proprio target di utenza. La formazione dei volontari che gestiranno il servizio e la realizzazione della cassetta portalibri cominceranno a fine settembre, in modo che il servizio possa essere attivato in autunno. Dal 2017 si sono recate negli spazi WeMi oltre 19mila persone, gli accessi alla piattaforma sono stati più di 150mila e più di 700mila le visualizzazioni di pagina sul portale. "Favorire la socialità nei quartieri – dichiara l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – è uno degli obiettivi che ci siamo dati quando il sistema degli spazi fisici di WeMi è nato, nel 2017. Perseguire quell'obiettivo conciliandolo con la diffusione della cultura e la sensibilizzazione sull'importanza della lettura ci sembra il modo migliore per andare avanti con un progetto virtuoso che ha già raggiunto importanti risultati". (Com)