Turchia-Siria: ministro Esteri turco Cavusoglu, “Damasco non giochi col fuoco”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Damasco "non deve giocare con il fuoco" dopo l'attacco a un convoglio turco inviato nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. "Il regime (siriano) non dovrebbe giocare con il fuoco", ha detto Cavusoglu in una conferenza stampa. "Faremo tutto il necessario per garantire la sicurezza dei nostri soldati e dei nostri posti di osservazione", ha aggiunto il capo della diplomazia di Ankara. Almeno tre civili sono stati uccisi e dodici feriti ieri in un attacco delle forze di Damasco contro il convoglio militare turco che si stava dirigendo verso il punto di osservazione numero nove a Idlib. Il posto di osservazione, situato a 88 chilometri dal confine tra Turchia e Siria, è stato istituito nell'aprile del 2018. La provincia di Idlib è stata una roccaforte dell'opposizione sin dall'inizio della guerra civile in Siria. (Res)