I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: Consiglio tribù Tebu ribadisce sostegno al governo non riconosciuto di Al Baida - Il capo del Consiglio supremo delle tribù Tebu, lo sceicco Ali Baraka Tebawi, ha ribadito il suo sostegno al governo libico ad interim non riconosciuto con base nella località orientale di Al Baida. ''Appoggiamo l'Esercito nazionale libico (Lna), la Camera dei rappresentanti (di Tobruk) e tutti gli organismi che ne fanno parte'', ha aggiunto, secondo quanto riferisce il quotidiano "Libya Akhbar". La tribù dei Tebu è un gruppo etnico sahariano, di origine etiope, presente ai confini di Libia, Ciad e Niger. Dal 2011 il sud della Libia è teatro di una lotta tra i Tebu e diverse tribù arabe per il controllo delle rotte transfrontaliere attraverso cui transitano merci e bestiame, ma anche migranti, sigarette, droghe ed armi; si tratta di una vastissima area desertica che confina con l'Algeria, il Niger ed il Ciad e che sfugge all'autorità di Tripoli. La zona di Murzuq è tornata di recente al centro di un conflitto tra il Governo di accordo nazionale (Gna), l’organo esecutivo libico con sede a Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite, e l’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che dal 4 aprile scorso assedia Tripoli. (segue) (Res)