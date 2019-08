I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Algeria: Bensalah, dialogo nazionale serio per scegliere nuovo presidente - Il presidente algerino Abdelkader Bensalah ha ribadito l'importanza del dialogo politico per arrivare alle elezioni di un nuovo capo dello Stato. ''Esorto a un dialogo nazionale serio, ampio e inclusivo per garantire al popolo algerino il diritto di scegliere un nuovo presidente della Repubblica al più presto, dopo aver assicurato i meccanismi per raggiungere l'integrità e la trasparenza nelle elezioni presidenziali'', ha sottolineato Bensalah in un discorso alla nazione in occasione della Giornata dei martiri. (segue) (Res)