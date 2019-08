I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Libia: parlamento Tobruk, esercito Haftar affronti ''le bande criminali'' a Murzuq - La Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento monocamerale di Tobruk, ha invitato il comando dell'Esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar, ad affrontare le "bande criminali" a Murzuq, importante località situata vicino ai campi petroliferi di Sharara ed El Feel, nel sud-ovest del paese. Secondo una nota, il parlamento con sede a Tobruk ha esortato il governo ad interim non riconosciuto con base nella località orientale di Al Baida, a "fornire sostegno urgente'' all'esercito del generale Haftar. Lo scorso 18 agosto, Ahmed al Mismari, portavoce dell'Lna ha detto durante una conferenza stampa che “gruppi mercenari ciadiani e miliziani dello Stato islamico (Is)” si sarebbero alleati con la Forza di protezione del sud formata da Fayez al Sarraj, primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gna), l’esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite con sede a Tripoli. “La città di Murzuq ha assistito per giorni a feroci scontri guidati da gruppi mercenari ciadiani e dall’Is. Credo che lo Stato islamico sia ora con la Forza di protezione del sud che è stata creata da Sarraj per sfollare la popolazione di Murzuq", ha detto il portavoce delle forze che dal 4 aprile scorso assediano la capitale della Libia. "L'Lna è in grado di sconfiggere qualsiasi aggressione o minaccia e fa sul serio. Tutte le opzioni sono aperte e la presenza di milizie dentro e intorno a Murzuq non durerà: continueremo la battaglia fine alla loro fine, che è scontata", ha concluso Al Mismari. (Res)